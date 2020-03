Coronavirus: ambasciatore Eisenberg a "Il Messaggero", il metodo-Italia funziona (3)

- Qualche esempio di collaborazione concreta. "Il nostro obiettivo è quello di aiutare l'Italia a gestire questa crisi e a ricostruire al più presto l'economia. Il settore privato americano, le nostre grandi ONG, e il governo degli Stati Uniti, hanno dato il loro contributo. Aziende come Eli Lilly, BioGen, Coca Cola, McDonalds, Pfizer, Gilead e GE stanno tutte facendo donazioni significative. La Camera di Commercio americana in Italia ha svolto un lavoro eccellente mobilitando le imprese americane e italiane. La Ong Americana Samaritan's Purse, ha donato e dotato di staff un Ospedale d'emergenza da campo nell'area critica di Cremona per 68 letti. La nostra Aeronautica ha donato apparecchiature mediche vitali, 10 letti e il supporto a 40 pazienti nelle 24 ore. L'esercito Usa ha fornito letti e sedie a rotelle, in Lombardia. Esperti medici statunitensi e italiani stanno collaborando per capire la causa di questo virus e sperimentare cure e vaccini. Gli Stati Uniti, il settore pubblico come quello privato, sono qui per supportare l'Italia e il popolo italiano". (segue) (Res)