Coronavirus: ambasciatore Eisenberg a "Il Messaggero", il metodo-Italia funziona (4)

- Per quanto riguarda invece l'assistenza ai cittadini Usa, "la nostra più alta priorità è quella di proteggere le vite e gli interessi dei cittadini statunitensi attraverso servizi ordinari e emergenziali dei consolati di Milano, Firenze e Napoli. In tempo di crisi, vogliamo che i cittadini Usa in Italia abbiano accesso all'informazione più completa e accurata. Seguiamo le linee guida del nostro governo e i decreti di quello italiano". "Abbiamo informato - continua - i nostri concittadini che continuano i voli commerciali tra Italia e Usa, così che possano decidere se tornare a casa o prepararsi a rimanere in Italia per un periodo indefinito. Infine, incoraggiamo tutti gli americani a registrarsi su travel.state.gov. È il modo migliore per tenerli informati e raggiungerli in situazioni di emergenza". Supereremo anche questa prova. "Ce la faremo! Ne usciremo insieme più forti di prima. Circa 20 milioni di americani sono di origine italiana. E molti statunitensi vivono in Italia. Abbiamo legami solidi e indistruttibili. Questa pandemia richiede una risposta globale, e confido che gli sforzi decisivi dell'Italia conseguiranno risultati positivi. Ciononostante dobbiamo restare vigili e continuare a lavorare insieme. Il Covid-19 non sarà certo l'ultima crisi sanitaria internazionale che dovremo fronteggiare. Il rapporto che abbiamo forgiato attraverso le prove e le tribolazioni passate, e che oggi stiamo rafforzando, sarà indispensabile per costruire un futuro più luminoso, non solo per i nostri popoli ma per il mondo intero", ha concluso Eisenberg. (Res)