Vietnam: 4 miliardi di investimenti diretti attratti a dispetto del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha attratto investimenti diretti esteri per un importo complessivo pari a ben 4 miliardi di dollari nel primo trimestre 2020, a dispetto della grave situazione di incertezza e crisi generata a livello globale dalla pandemia di coronavirus. Dall’inizio di gennaio al 20 marzo 2020, l’importo complessivo del capitale registrato e degli acquisti azionari aggiuntivi da parte di investitori stranieri è ammontato a 8,55 miliardi di dollari, pari al 79 per cento dell’importo registrato nel medesimo periodo del 2019, secondo un rapporto dell’Agenzia per gli investimenti esteri (Fia), alle dipendente del ministero per la Pianificazione e gli investimenti vietnamita. Nel corso del primo trimestre 2020 il Vietnam ha concesso certificati di investimento per ben 758 nuovi progetti con partecipazione straniera, che includono anche le joint venture tra soggetti stranieri e locali; il volume complessivo del nuovo capitale registrato da questi progetti è pari a 5,5 miliardi di dollari, in aumento del 45 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il principale contributo è giunto dalla centrale termoelettrica a gas naturale liquefatto di Bac Lieu, un progetto da 4 miliardi di dollari finanziato da Singapore. (segue) (Fim)