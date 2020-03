Coronavirus: Thailandia, casi confermati superano il migliaio (2)

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha proclamato ieri lo stato di emergenza, in risposta al rapido aumento dei casi di contagio da coronavirus sul territorio nazionale. Lo stato di emergenza, proclamato con effetto immediato, rimarrà in vigore nel paese almeno sino al 30 aprile. Ai thailandesi è vietato viaggiare per terra, mare e aria, anche se alcune eccezioni sono state previste per il trasporto delle merci, le missioni diplomatiche e i cittadini stranieri con permessi di lavoro; faranno eccezione anche i cittadini thailandesi con permessi rilasciati da ambasciate e appositi certificati medici, oltre ai viaggi approvati direttamente dal primo ministro. (segue) (Fim)