Italia-Cina: coronavirus, team di esperti arrivato a Milano, lavorerà in Toscana

- Il terzo team di medici cinesi esperti in Covid-19, proveniente dalla regione meridionale cinese del Fujian, è atterrato nella serata di ieri a Milano con un carico di materiali sanitari donati all'Italia, pronti ad assistere i colleghi italiani nella lotta contro l'epidemia in Toscana. Ad accogliere il team di esperti c'erano l'ambasciatore Li Junhua, il console generale a Milano Song Xuefeng, il console generale a Firenze Wang Wengang e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Secondo quanto annunciato in un tweet dall'Ambasciata cinese a Roma, con lo stesso aereo sono ripartiti dopo circa due settimane i medici cinesi del primo team arrivato in Italia nelle scorse settimane. Il team aveva visitato l'Istituto Spallanzani di Roma e altri ospedali del Nord Italia, tra cui Padova e Milano. (segue) (Cip)