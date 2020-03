Usa: Pompeo, G-7 a conoscenza di campagna disinformazione cinese su coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di una retorica folle”, ha dichiarato Pompeo. “Tutti i paesi presenti all’incontro di questa mattina sono profondamente consapevoli della campagna di disinformazione intrapresa dal Partito comunista cinese, per tentare di occultare quanto è davvero accaduto”. Il segretario di Stato Usa ha insistito affinché il comunicato congiunto del G-7 facesse riferimento al coronavirus come “virus di Wuhan”, ma tale richiesta non è stata accolta, portando alla diffusione di due comunicati separati. (Nys)