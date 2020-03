Cina: rapporto think-tank Pechino paventana proteste a Wuhan dopo revoca quarantena

- Wuhan, epicentro cinese della pandemia di coronavirus, potrebbe divenire epicentro di proteste su larga scala dopo la revoca del regime di quarantena imposto alla città, in programma il mese prossimo. E’ l’avvertimento lanciato ieri da un think-tank con sede a Pechino vicino al Partito comunista e al governi cinesi, tramite un documento ottenuto dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il rapporto è stato compilato prima dell’annuncio da parte delle autorità sanitarie cinesi che Wuhan, sottoposta a blocco totale ormai da mesi, verrà riaperta dall’8 aprile, a seguito del calo significativo dei nuovi casi di contagio. Per formulare le proprie valutazioni dello stato di tensione sociale e psicologica a Wuhan, l’istituto di ricerca autore dello studio ha fatto ricorso all’intelligenza artificiale per analizzare i post su Internet in merito alla notizia di una dottoressa censurata dalle autorità per aver lanciato l’allarme in merito al numero delle infezioni. Il rapporto cita il rischio di “incidenti collettivi su larga scala”, come manifestazioni di protesta. Nel rapporto, il think-tank sollecita anche il Partito comunista a indirizzare l’opinione pubblica per evitare disordini sociali. Wuhan, importantissimo centro industriale e logistico della Cina, con una popolazione di circa 11 milioni di abitanti, è stata sottoposta a quarantena il 23 gennaio scorso. (segue) (Git)