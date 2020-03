Cina: rapporto think-tank Pechino paventana proteste a Wuhan dopo revoca quarantena (2)

- Le autorità sanitarie cinesi continuano a individuare ogni giorno “diverse o più di una decina” di soggetti asintomatici positivi al coronavirus a Wuhan, nonostante da quasi una settimana il bilancio ufficiale non segnali alcun nuovo caso di infezione nella città cinese epicentro della pandemia. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, che cita una fonte anonima della squadra per la prevenzione e il controllo delle malattie a Wuhan interpellati dal media cinese “Caixin”. Secondo la fonte, i soggetti asintomatici vengono individuati tracciando i contatti dei soggetti infetti, ed effettuando controlli sul personale addetto alla quarantena, particolarmente esposto al rischio di contagio. “Al momento non è possibile stabilire se la trasmissione (del virus) si sia arrestata”, ha dichiarato la fonte anonima. Le autorità cinesi hanno però iniziato a richiamare da Wuhan e Hubei parte del personale medico inviatovi al picco della crisi: tra il 17 e il 20 marzo 1.200 tra medici e infermieri avrebbero già lasciato la provincia per fare ritorno in altre aree della Cina. (Git)