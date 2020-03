Coronavirus: sindaci brasiliani criticano Bolsonaro "continueremo a seguire indicazioni Oms" (2)

- L'Fnp definisce l'azione di Bolsonaro "isolata" e, in linea con le altre autorità del paese, chiede "una leadership necessaria e costituzionale" da parte del governo federale. "I costi dell'emergenza sanitaria non devono essere limitati e possono essere finanziati dal debito pubblico, come raccomandato dalle organizzazioni internazionali, come il Fondo monetario internazionale (Fmi) e gli economisti più liberali del mondo", scrivono i sindaci. (segue) (Brb)