Usa: coronavirus, crescono acquisti di armi, alimenti e marijuana

- Un'analisi del “Wall Street Journal” sui dati provenienti da una serie di industrie statunitensi ha mostrato un forte calo delle spese per hotel, ristoranti, compagnie aeree e altri viaggi, mentre la spesa è cresciuta in altre aree tra cui generi alimentari, negozi di merci in genere, negozi di armi e munizioni e marijuana. Allo stesso tempo le richieste di mutui sono aumentate visto che i tassi di interesse sono diminuiti. I dati suggeriscono che mentre la spesa complessiva dei consumatori sta probabilmente crollando bruscamente, ciò sta accadendo in modo non uniforme. I consumatori, conclude il “Wsj”, sono un motore critico dell'economia globale, fornendo oltre i due terzi della domanda di tutta la produzione economica degli Stati Uniti, oltre alla domanda di produzione e posti di lavoro presso i principali partner commerciali statunitensi tra cui Cina e Messico.(Nys)