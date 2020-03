Kosovo: dopo meno di due mesi si conclude l'esperienza del governo Kurti (6)

- La crisi di governo in Kosovo è sembrata dividere anche la comunità internazionale sul tema. L'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett, si è detto a favore della seduta straordinaria del parlamento del Kosovo convocata oggi per votare la mozione di sfiducia nei confronti del premier Kurti. "Sono contento di vedere che il parlamento si riunirà in seduta per la mozione di sfiducia", ha scritto Kosnett su Twitter, spiegando di aver detto anche allo stesso Kurti che "è importante che il parlamento e tutte le istituzioni rispettino la Costituzione". Gli Stati Uniti nei giorni scorsi erano stati critici verso l’apertura troppo tiepida del governo Kurti sull’abolizione dei dazi alla Serbia, un passo che rimaneva ancorato nella visione del premier uscente al concetto di reciprocità. (segue) (Kop)