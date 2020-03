Coronavirus: sindaci brasiliani criticano Bolsonaro "continueremo a seguire indicazioni Oms"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte nazionale dei sindaci brasiliani (Fnp), associazione che riunisce i sindaci di 406 municipi brasiliani con più di 80 mila abitanti, ha pubblicato una nota di ripudio nei confronti del presidente Jair Bolsonaro che ieri sera, in un messaggio alla nazione aveva chiesto "un ritorno alla normalità" con la riapertura delle attività e la fine al "confinamento di massa" disposto in tutti gli stati e municipi del paese. "Il futuro del Brasile una volta superata la pandemia di coronavirus lo stiamo scrivendo adesso, adottando la decisione di mantenere l'imposizione di isolamento sociale. Come sindaci abbiamo la "responsabilità" di continuare a seguire le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del Ministero della salute, fino ad oggi allineate con l'organismo globale. (segue) (Brb)