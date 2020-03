Usa: Cuomo, picco ricoveri per coronavirus in 21 giorni a New York

New York, 26 mar 00:54 - (Agenzia Nova) - Il Governatore di New York, il democratico Andrew Cuomo, ha spiegato ai cittadini dello Stato le proiezioni secondo cui ci si può aspettare di raggiungere il picco dei ricoveri in ospedale per coronavirus in 21 giorni. Nelle prossime settimane il numero dei casi a New York dovrebbe continuare a salire, anche se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suggerisce che alcune parti del paese dovrebbero togliere le restrizioni di distanza sociale entro Pasqua, tra 18 giorni. Intanto New York è diventato l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti, con oltre 30.000 casi. Cuomo ha detto che lo stato ha bisogno di 140.000 letti d'ospedale, ma attualmente ne ha circa 53.000.

