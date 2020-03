Usa: Congresso dà ok a 100 miliardi a ospedali per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, avrà la possibilità di distribuire 100 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza agli ospedali che si preparano per dare una risposta alla pandemia di coronavirus. I fondi fanno parte di un enorme pacchetto di stimoli che i il Congresso è pronto ad approvare per una valore di 2.000 miliardi di dollari. Il pacchetto di salvataggio, secondo l'ultima bozza di testo, presenta alcune restrizioni su come distribuire i fondi agli ospedali, alle cliniche e ai medici per curare i pazienti infetti e cercare di mitigare le perdite finanziarie derivanti dalla pandemia.(Nys)