Usa: Pentagono ordina stop a tutte le attività di movimento delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha emesso un ordine per fermare tutti i movimenti del personale militare di 60 giorni, nel tentativo di limitare la diffusione del coronavirus nell’esercito. Lo scrive la stampa statunitense. Si tratta della misura più forte presa di recente dal Pentagono e coinvolgerà le forze Usa in tutto il mondo. Esper ha dichiarato che l'ordine si applica a tutte le truppe statunitensi, al personale civile e alle famiglie. L'ordine mostra le crescenti preoccupazioni del Pentagono per la rapida diffusione del virus, che ha già infettato 227 militari statunitensi, una cifra che è salita di circa il 30 percento nella giornata di martedì 24 marzo.(Nys)