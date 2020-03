Usa: ex agente Fbi detenuto in Iran è morto secondo Washington

- Il governo degli Stati Uniti ha concluso che l'agente in pensione dell'Fbi, Robert Levinson, scomparso più di un decennio fa, è morto mentre era detenuto in Iran. Lo ha annunciato la sua famiglia pubblicano su Twitter che non ha informazioni su come o quando Levinson fosse morto, ma che si è verificato prima del recente scoppio del coronavirus. La famiglia ha detto che le informazioni ricevute dai funzionari degli Stati Uniti li hanno portati a concludere che è morto. "È impossibile descrivere il nostro dolore", afferma la dichiarazione della famiglia.(Nys)