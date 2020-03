Usa: coronavirus, Sanders minaccia di fermare legge da 2.000 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le probabilità di un voto del Senato su uno storico pacchetto di aiuti da 2.000 miliardi di dollari in risposta alla pandemia di coronavirus sembrano diminuire, visto che il senatore Bernie Sanders ha minacciato che avrebbe fatto ritardare il voto: questo perché quattro senatori del Partito repubblicano hanno detto di voler diminuire il numero di fondi stanziati per aiutare le persone disoccupate. In una dichiarazione scritta Sanders ha affermato di essere "pronto a sospendere questo disegno di legge" per fare pressioni per restrizioni più rigorose sulle società che ricevono aiuti e che dovrebbero ammontare a 500 miliardi di dollari.(Nys)