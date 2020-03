Kosovo: dopo meno di due mesi si conclude l'esperienza del governo Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza del coronavirus in Kosovo ha portato alla fine prematura dell’esperienza di Albin Kurti alla guida del governo. La gestione della pandemia, anziché unire, sembra infatti aver contribuito ad acuire le divergenze esistenti tra i partner dell’inedita coalizione di governo formata a inizio febbraio dal Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). Dopo 12 ore di dibattito in aula, caratterizzato anche da diverse pause per sanificare l’aula, il parlamento di Pristina ha sostenuto la mozione di sfiducia presentata dall’Ldk con 82 voti a favore, 32 contrari e un'astensione. Nell’aula i toni sono stati molto accesi, mentre anche fuori dal parlamento di Pristina si sono registrate proteste da parte di gruppi di sostenitori del Movimento Vetevendosje. Il premier sfiduciato Kurti è stato molto duro prima del voto nel criticare la mozione di sfiducia dell’Ldk, quale un tentativo di fermare la sua lotta contro la corruzione e il clientelismo nel paese. (segue) (Kop)