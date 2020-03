Kosovo: dopo meno di due mesi si conclude l'esperienza del governo Kurti (4)

- L’Ldk ha così saputo ricompattare i partiti dell’opposizione sulla proposta della mozione di sfiducia contro Kurti: alla gran parte dei parlamentari della stessa Ldk, si sono uniti anche quelli dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, del partito Nisma di Fatmir Limaj, e dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli. Per l’approvazione della mozione in aula erano necessari invece almeno 61 voti, cioè il 50 per cento più un voto per far cadere il governo. L'Ldk ha avuto bisogno anche dei 24 voti del Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Kadri Veseli, formazione politica fondata dall'attuale presidente della Repubblica Thaci, in aperto conflitto con Kurti. E il sostegno del Pdk non è mancato in aula con i deputati del partito di opposizione favorevoli alla mozione che ha sfiduciato Kurti. (segue) (Kop)