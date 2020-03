Kosovo: dopo meno di due mesi si conclude l'esperienza del governo Kurti (7)

- A differenza di Kosnett, gli ambasciatori della Francia e Germania a Pristina, si sono detti contrari alla mozione di sfiducia, in un momento in cui il paese dovrebbe far fronte all'epidemia del coronavirus. I rappresentanti diplomatici di Parigi e Berlino hanno chiesto all’Ldk di rinunciare all'iniziativa, scatenando in questo modo la dura reazione dell’ex partito di governo che ha accusato i due paesi di ingerenza negli affari interni del Kosovo. Resta da vedere ora se l’Ldk, partito giunto secondo alle ultime elezioni, riuscirà a dare continuità alla sua decisione di abbandonare l’esperienza di governo con il Movimento Vetevendosje: l’obiettivo è quello di trovare un’ampia maggioranza alternativa, possibilmente in grado di rilanciare il dialogo con la Serbia rimuovendo come chiesto dalla comunità internazionale l’ostacolo rappresentato dai dazi posti alla fine del 2018 dal governo dell’ex premier Ramush Haradinaj. (Kop)