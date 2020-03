Coronavirus: sindaci brasiliani criticano Bolsonaro "continueremo a seguire indicazioni Oms" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pacchetto di iniziative è pensato per alleviare gli effetti della crisi sulle fasce più deboli della popolazione. Tra questi spicca la previsione di 1,5 milioni di nuovi beneficiari del "Bolsa Familia", programma di assistenza sociale che garantisce sussidi alle famiglie in ristrettezze economiche dietro la promessa di scolarizzazione e vaccinazione dei figli. Il ministro dell'Economia, Paolo Guedes, aveva da parte sua annunciato lo stanziamento di circa 147,3 miliardi di real (l'equivalente di 26,7 miliardi di euro), in gran parte per misure a sostegno di poveri e anziani. In particolare, si prevede l'anticipo del pagamento di due mesi delle pensioni. Guedes ha quindi promesso sussidi ai lavoratori i cui salari e orari sono penalizzati dagli effetti della crisi, con l'ambizione di coprire l'80 per cento degli occupati nelle micro e piccole imprese del paese. Il ministero aveva anche annunciato misure di sostegno per quattro mesi a tutte le persone non assistite e ai lavoratori senza contratto, scoperti da garanzie economiche nel periodo dell'emergenza. (Brb)