Coronavirus: gli Stati Uniti chiedono ai suoi cittadini di lasciare il Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambasciata degli Stati Uniti a Brasilia vorrebbe informare i cittadini statunitensi in Brasile che le opzioni di volo commerciale rimangono disponibili quando si lascia il Brasile per gli Stati Uniti, ma ipotizziamo che questo numero diminuisca", afferma il testo del comunicato. "I cittadini statunitensi che desiderano tornare negli Stati Uniti dovrebbero farlo al più presto, poiché la situazione dei viaggi sta cambiando molto rapidamente e la disponibilità dei voli è soggetta a cambiamenti", aggiunge. Il governo degli Stati Uniti non ha ancora chiuso il collegamento aereo con il Brasile, ma sta monitorando attentamente la situazione nel paese. Sebbene gli Stati Uniti siano oggi il paese terzo al mono per numero di contagi di coronavirus, superando i 50 mila ammalati, il Brasile non ha incluso il paese tra quelli con restrizioni all'ingresso. (segue) (Brb)