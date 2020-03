Coronavirus: gli Stati Uniti chiedono ai suoi cittadini di lasciare il Brasile (6)

- Il presidente ha assicurato che l'emergenza si sta affrontando e che "in breve passerà". La "nostra vita deve continuare. I posti di lavoro devono essere mantenuti. Il sostegno alle famiglie deve essere salvaguardato. Dobbiamo tornare alla normalità", ha detto Bolsonaro ricordando che quanto sin qui visto dimostra che "il gruppo di rischio è per le persone sopra i 60 anni. Perché chiudere le scuole? I casi di decessi in persone con meno di 40 anni sono rari". L'avvertenza, ha proseguito il presidente, è quella di cercare di "non trasmettere il virus agli altri, specialmente ai nostri genitori e nonni, rispettando gli orientamenti del ministero della Salute". Il capo dello stato ha quindi riportato le "notizie positive" sul lavoro che i ricercatori brasiliani stanno facendo per l'uso della clorochina nel trattamento della Covid-19. (segue) (Brb)