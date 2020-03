Usa: riaprire tutto a Pasqua? Per Biden sarebbe catastrofico

- Durante un intervento online, il candidato alle primarie del Partito democratico ed ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha avvertito che l’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riportare il Paese alla normalità entro Pasqua è irrealistica e potrebbe avere effetti devastanti. “Tutti vogliamo tornare alla normalità il più rapidamente possibile”, ha detto Biden, "ma ... sarebbe una cosa catastrofica da fare per la nostra gente e per la nostra economia se rimandassimo le persone al lavoro proprio mentre stavamo iniziando vedere l'impatto della distanza sociale solo per scatenare un secondo picco di infezioni”.(Nys)