Imprese: Apple chiude in ribasso su notizie di ritardo uscita nuovo iPhone

- Le azioni di Apple hanno chiuso in rosso a Wall Street dopo che la Nikkei Asian Review ha riferito che la società Usa ha considerato di ritardare la presentazione annuale di iPhone di mesi. Apple ha chiuso a 245,52 dollari ad azione, in calo dello 0,55 per cento, dopo essere stata positiva per gran parte della giornata. Dal 2011 Apple presenta i suoi nuovi iPhone a settembre o ottobre. Nikkei sostiene che Apple sta considerando un ritardo nel lancio del suo iPhone di "mesi" a causa di problemi legati alla domanda dei consumatori durante la crisi del coronavirus. Inoltre, Nikkei riferisce che il nuovo iPhone di Apple supporterà le reti 5G e che ha aumentato la pressione su Apple affinché il dispositivo sia un successo. (Nys)