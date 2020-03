Kosovo: dopo meno di due mesi si conclude l'esperienza del governo Kurti (3)

- A provocare lo scontro tra i due alleati di governo, Vetevendosje e Ldk, è stata l'inattesa mossa di Kurti, la scorsa settimana di rimuovere il ministro dell'Interno Agim Veliu, esponente della Lega democratica, a seguito di alcune sue affermazioni in un'intervista televisiva a sostegno della proposta del presidente Hashim Thaci di proclamare lo stato di emergenza in seguito all'epidemia del coronavirus. Un'idea contestata però dal premier, già in aperto conflitto con Thaci anche sulla questione dei dazi alla Serbia. La presidente del parlamento Vjosa Osmani, nonostante sia un’esponente dell’Ldk, si è detta contraria alla mozione di sfiducia evidenziando la necessità di continuare l’azione riformista in questo periodo delicato per il paese. Ma la linea ufficiale dell’Ldk, tracciata dal suo leader Isa Mustafa, ha prevalso scegliendo per l’interruzione dell’esperienza di governo. (segue) (Kop)