Coronavirus: gli Stati Uniti chiedono ai suoi cittadini di lasciare il Brasile (3)

- Al momento il Brasile ha disposto la chiusura delle frontiere terrestri con i paesi sudamericani e chiuso gli aeroporti - per un periodo di trenta giorni - ai voli provenienti da una serie di paesi: gli stati membri dell'Unione europea, il Regno Unito, l'Irlanda del nord, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, la Cina, il Giappone, la Malesia, la Corea del Sud e l'Australia. Un veto che non riguarda il traffico merci e non si estende ai cittadini brasiliani provenienti dai paesi considerati a rischio, ai membri delle missioni diplomatiche o agli stranieri con famiglia in Brasile. Brasilia sta inoltre lavorando a una serie di misure economiche per lenire gli effetti dell'emergenza. La scorsa settimana il governo ha chiesto e ottenuto dal parlamento il riconoscimento dello stato di calamità pubblica, che lo esenta dal rispettare i vincoli di bilancio imposti per il 2020 dalla legge di stabilità dell'anno scorso. (segue) (Brb)