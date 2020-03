Coronavirus: gli Stati Uniti chiedono ai suoi cittadini di lasciare il Brasile (9)

- La crescita repentina dei casi era stata prevista dal ministro della Salute brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, che la scorsa settimana aveva dichiarato che il sistema sanitario nazionale dovrebbe crollare il mese prossimo. "Per 30 giorni dovremmo riuscire a resistere abbastanza bene, pure se con molti casi di contagio, ma chiaramente alla fine di aprile il nostro sistema crollerà", aveva dichiarato Mandetta nel corso di una conferenza stampa accanto al presidente Jair Bolsonaro. Il ministro riferiva che i contagi da coronavirus dovrebbero crescere in Brasile in un periodo compreso tra aprile e giugno di quest'anno. "Dovremmo assistere a una rapida ascesa delle infezioni a partire da aprile e per tutto il mese di maggio e il mese di giugno, quando inizierà una tendenza a rallentare. Nel mese di luglio dovremmo cominciare a vedere i numeri stazionari prima di iniziate a mostrare una tendenza al ribasso a partire da agosto". (segue) (Brb)