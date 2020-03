Roma: Raggi, stop rette asili e mense scolastiche

- "Stop versamento rette per asili e mense scolastiche di Roma Capitale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Un provvedimento per aiutare le famiglie durante l'emergenza coronavirus. Previsto il rimborso o la compensazione delle spese per tutte le famiglie che avevano già effettuato i pagamenti", conclude Raggi. (Rer)