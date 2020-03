Coronavirus: Mit, ultimi due collegamenti passeggeri per nave Grimaldi Lines da Barcellona

- Partiranno tra stasera e domani notte gli ultimi 360 cittadini italiani ancora in Spagna. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) in una nota. Saranno le due ultime navi passeggeri a viaggiare tra Barcellona e Civitavecchia. Da venerdì 27 marzo il collegamento infatti sarà sospeso e dedicato al solo traffico merci. Ad organizzare le operazioni di rientro dei cittadini italiani nel porto di Civitavecchia, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Rientrati in Italia, i passeggeri dovranno allontanarsi dal porto con mezzi privati o con eventuali navette dedicate messe a disposizione dalla Capitaneria e dall’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia. I passeggeri entreranno in quarantena appena sbarcati e inoltre, così come disposto dai decreti ministeriali, avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente il proprio ingresso e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni. (Com)