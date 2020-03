Somalia: Mef, Italia in prima fila per iniziativa internazionale volta a ridurre debito di Mogadiscio

- Il Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato oggi un programma di assistenza tecnica e finanziaria di durata triennale per la Somalia in seguito al riconoscimento dei progressi fatti dal paese nell’adottare le misure necessarie per la stabilizzazione economica e la riduzione della povertà. Con questa decisione, si legge in un comunicato del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), la Somalia è ora in grado di procedere alla normalizzazione delle relazioni finanziarie con i suoi maggiori creditori bilaterali e multilaterali. L’Italia ha svolto un ruolo di primaria importanza nel conseguimento di tale risultato attraverso l’erogazione di un prestito ponte, che ha consentito di portare a termine la cancellazione dei debiti arretrati della Somalia verso il Fondo monetario (operazione indispensabile per permettere l’accesso ai programmi di assistenza del Fondo), si legge nella nota. Analoghe operazioni sono state svolte presso la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo con il supporto del Regno Unito e della Norvegia. Il prestito ponte dell’Italia - prosegue il comunicato - ha avuto durata intra-giornaliera (ovvero è stato rimborsato nell’arco della stessa giornata lavorativa dell’erogazione) e non ha comportato oneri per l’Italia. L’intervento italiano si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione internazionale, finalizzato a ridurre il debito pubblico somalo per alleviare la povertà e avviare un processo di sviluppo sostenibile di lungo periodo del paese africano, conclude la nota del Mef. (Com)