Coronavirus: Gelmini (FI), subito Fondo solidarietà per vittime del dovere

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, chiede che venga istituito subito un Fondo per le vittime del dovere: "Sono sempre più i medici uccisi dal coronavirus, eroi in corsia anche a costo della vita - scrive su Twitter -. Nelle ultime ore non ce l'hanno fatta due odontoiatri bresciani. Bisogna istituire subito un Fondo di solidarietà per queste vittime del dovere. Non possiamo lasciare sole le loro famiglie".(Rin)