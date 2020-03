Coronavirus: Comune Civitavecchia, da domani stop al servizio passeggeri con la Spagna

- Il servizio passeggeri con la Spagna verrà interrotto. E' quanto si legge in una nota del Comune di Civitavecchia che sottolinea: "secondo quanto disposto dal ministro ai Trasporti, Paola De Micheli, l'ultima corsa aperta a passeggeri sarà quella in partenza domani, giovedì 26 marzo, con arrivo previsto in Italia al giorno successivo, mentre il servizio passeggeri in direzione Spagna è già interrotto. Il servizio tra Barcellona e il porto tirrenico continuerà regolarmente ma adibito soltanto al trasporto delle merci, fino a nuove disposizioni". Il sindaco Ernesto Tedesco commenta: "Avevamo richiamato l'attenzione sulla necessità di non pesare sul sistema sanitario del nostro territorio, gravato da numerose situazioni che stiamo monitorando con la massima attenzione. Devo dire che ho trovato nel ministro De Micheli grande disponibilità ed efficienza: ringraziamo lei personalmente, ma mi corre anche l'obbligo di sottolineare il lavoro di squadre di queste ore, a partire dal comandante del Porto Vincenzo Leone, prezioso interlocutore della città in questa delicata fase". Infine, il sindaco ringrazia "il consigliere regionale Emiliano Minnucci e i consiglieri comunali che hanno contribuito a ottenere quello che è un successo a garanzia degli operatori portuali e del territorio tutto". (Com)