Russia: precipita caccia Su-27 nel Mar Nero, operazioni di ricerca in corso

- Un aereo da guerra russo Su-27 si è schiantato nel Mar Nero a una distanza di circa 50 chilometri dalla città costiera di Feodosia, nella regione russa della Crimea. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui le operazioni di ricerca del pilota sono in corso ma sono complicate dalle condizioni meteorologiche difficili. "Secondo i dati preliminari, l'aereo si è schiantato in mare. La ricerca del pilota nell'area dell'operazione è complicata da condizioni meteorologiche difficili", afferma la nota, secondo cui alle operazioni di salvataggio nell'area di schianto sono coinvolti due elicotteri di salvataggio, una fregata e diverse navi civili. (Rum)