Coronavirus: direzione Giovanni XXIII Bergamo, se catastrofe è potuta accadere in Lombardia, potrebbe accadere ovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’unica affermazione che ci sentiamo di condividere senza se e senza ma è che se questa catastrofe è potuta accadere in Lombardia, potrebbe accadere ovunque. Per questo attraverso i media e la comunità scientifica internazionale abbiamo in queste settimane lanciato l'allarme in tutti i paesi del mondo, che oggi purtroppo vediamo affrontare le nostre stesse difficoltà, se non peggiori”. Così la direzione strategica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha replicato ad un articolo pubblicato dal New England Journal of Medicine Catalyst a firma di alcuni medici dell'ospedale di Bergamo in merito all’impatto del Coronavirus sull’ospedale del capoluogo orobico. I componenti della direzione strategica Maria Beatrice Stasi, Fabio Pezzoli, Fabrizio Limonta e Monica Anna Fumagalli hanno inoltre fatto loro il contenuto di una lettera aperta scritta dall’Unità di crisi dell’ospedale di Bergamo. “Abbiamo letto - scrivono i medici - di un ospedale tenuto sotto scacco dal virus, ma vogliamo sottolineare che qualsiasi sistema o struttura sanitaria sarebbero messi a dura prova dalla straordinaria concentrazione di casi in così poco tempo. Molte affermazioni non corrispondono ai fatti”.(Rem)