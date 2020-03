Camera: 31 marzo dl cuneo fiscale in Aula, dal 20 aprile Cura Italia se trasmesso da Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 31 marzo approda in Aula alla Camera il decreto sul cuneo fiscale, mentre da mercoledì 15 aprile inizierà l'esame del decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali. Lo ha comunicato, in Aula a Montecitorio, il presidente Roberto Fico al termine della seduta sull'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus. Fico ha anche annunciato che nella settimana a partire da lunedì 20 aprile inizierà l'esame del decreto Cura Italia, ove trasmesso dal Senato. Il dl va convertito entro il prossimo 30 aprile. L'Aula rimarrà comunque aperta per lo svolgimento di interpellanze, interrogazioni e informative urgenti proprio per mantenere una costante interlocuzione con il governo sull'andamento dell'emergenza da Covid-19. (Rin)