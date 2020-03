Fincantieri: Fim-Fiom-Uilm, trovata intesa, cantieri chiusi per salvaguardare salute lavoratori

- Si è svolto oggi in videoconferenza l'incontro tra Fincantieri e le organizzazioni sindacali. Lo riferisce una nota delle sigle Fim-Fiom-Uilm. L’incontro è stato successivo ad un periodo di mobilitazione nei vari siti scaturito anche dalla comunicazione aziendale di voler utilizzare le ferie collettive dell’anno 2020, anticipandole, a copertura del periodo di fermata per Covid-2019 intervenuto dal 16 marzo 2020 al 27 marzo 2020. Comunicazione che ha visto il parere sfavorevole dei sindacati e dei lavoratori. Dopo una discussione ampia e articolata, si è convenuto quanto segue: le due settimane in oggetto non saranno più considerate come ferie collettive ma saranno coperte con ferie maturate nell’anno 2019 o, se non disponibili, con permessi a recupero o istituti maturati nel 2020 su base di richiesta individuale e volontaria del lavoratore; dal 30 marzo 2020 al 3 aprile 2020 avvio della Cigo per Covid-19. (segue) (Com)