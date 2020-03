Fincantieri: Fim-Fiom-Uilm, trovata intesa, cantieri chiusi per salvaguardare salute lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, possibilità, esclusivamente su base volontaria, di optare per istituti individuali in alternativa della cassa integrazione; aumento delle attuali unità impegnate in smart working a 550. Non potendo avere una visibilità relativa alla fine dell’emergenza sanitaria in atto, si è convenuto di ritenere per l’anno 2020 superate le intese sulla fermata del mese di agosto riprogrammando le ferie attraverso il godimento individuale delle due settimane secondo quanto discusso all’interno di ciascun sito o sede Fincantieri. Le parti - aggiunge la nota - si rincontreranno entro il 3 aprile per valutare le ulteriori azioni da intraprendere e valutare come proseguire per affrontare l'emergenza in atto, anche sulla base di eventuali nuove disposizioni governative. Nel frattempo le Rls valuteranno unitamente al personale aziendale la messa in opera di tutte le condizioni necessarie ad una ripresa delle attività che garantisca la sicurezza dei lavoratori. (Com)