Coronavirus: Di Maio, nessuna connessione tra video 2015 e Covid-19

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato in un messaggio sul suo profilo Facebook, come non vi sia alcuna connessione tra un vecchio servizio della Rai risalente al novembre 2015 in cui si parla di un virus realizzato in laboratorio dalla Cina e l’attuale Covid-19. Il ministro ha osservato che virologi, scienziati e articoli scientifici hanno dimostrato che il servizio in questione non parla del Covid-19 e spiegano che si tratta di un altro virus, perché il Covid-19 è un virus naturale, non prodotto in qualche laboratorio. Contestando lo sfruttamento da parte di alcuni esponenti dell’opposizione del video in questione, il ministro ha sottolineato: “In questi minuti la comunità scientifica sta dicendo chiaramente che il coronavirus è naturale al 100 per cento e che non deriva da nessun esperimento di laboratorio e che, dunque, non c’è nessuna connessione tra il coronavirus e il video del 2015 che sta girando in queste ore in rete. Vi prego quindi di diffondere le parole di medici e scienziati che hanno a cuore il bene delle persone. Chi ama l’Italia non genera il panico, non diffonde il terrore. Chi ama l’Italia si rimbocca le maniche e prova a risolvere i problemi con costanza, sacrificio e umiltà. Forza. Ne usciremo se resteremo uniti”.(Res)