Coronavirus: Intesa Sp, intervento a assemblea soci solo tramite rappresentante designato

- A causa del Coronavirus all’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, convocata per il prossimo 27 aprile, “si evidenzia” ai sensi del decreto Cura Italia “che l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto saranno consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato”. È quanto si legge nell’integrazione dell’avviso di convocazione dell’assise del gruppo bancario. All’ordine del giorno, tra i vari punti, sono previsti, oltre alla proposta del cda dell’aumento di capitale al servizio dell’ops lanciata su Ubi Banca, “l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 della capogruppo”, “la nomina di un consigliere di amministrazione a seguito di cooptazione”, “sostituzione di un consigliere di amministrazione componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione a seguito di dimissioni” e la “relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019”. (Com)