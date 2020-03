Coronavirus: Ama, procedure sicurezza avviate per tempo e sempre aggiornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama comunica, in una nota di aver "attivato per tempo tutte le misure di protezione a tutela della salute dei propri lavoratori. Già dal 31 gennaio con la delibera del consiglio dei Ministri, infatti, è stato predisposto un pacchetto di disposizioni poi puntualmente adeguate e aggiornate alla luce di quanto stabilito dai vari Dpcm che si sono via via susseguiti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Queste azioni, ben 20 tra procedure, istruzioni, ordini e comunicazioni di servizio, hanno anticipato anche i protocolli di intesa successivamente siglati tra Governo e Parti Sociali e tra Utilitalia e Organizzazioni Sindacali". Inoltre, l'azienda spiega di essere "disponibile in qualsiasi momento ad un incontro con il Prefetto di Roma per illustrargli tutte le misure poste in essere e continuerà ad avere un costante confronto con lo organizzazioni sindacali e gli Rlssa, alle quali oggi è stata inviata una nota dettagliata con tutti gli interventi posti in essere e che risponde inoltre alle domande dalle Ooss - Rrlssa a cui ieri Ama aveva già risposto per le vie brevi durante la video conferenza, il tutto per garantire in egual misura la totale sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio". (segue) (Com)