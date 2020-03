Coronavirus: Ama, procedure sicurezza avviate per tempo e sempre aggiornate (2)

- L’Azienda capitolina per l’ambiente, sottolinea, di aver "da subito, e in netto anticipo rispetto alla attuale situazione emergenziale, comunicato in modo capillare, anche attraverso i referenti sindacali, ai propri dipendenti le buone pratiche igieniche e comportamentali per la riduzione dell’esposizione e la trasmissione di malattie respiratorie. Oltre rendere note ai propri dipendenti le prescrizioni dell’Istituto superiore di sanità, l’azienda ha predisposto un pacchetto di misure straordinarie di protezione e tutela disponendo tra l’altro: la sanificazione di tutti i mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti; l’igienizzazione delle officine, dei magazzini, di stabilimenti, impianti, cimiteri e sedi di zona; lo scaglionamento e adeguamento dei turni in entrata e in uscita dalle sedi operative; la fornitura delle dotazioni agli stessi operatori per igienizzare le parti sensibili interne dei mezzi ad attacco e a fine turno, pur in uno scenario nazionale difficilissimo per l’approvvigionamento di prodotti e presidi (mascherine, prodotti igienizzanti, ecc). E’ stato inoltre istituito - conclude Ama - un comitato tecnico che ha immediatamente posto in essere azioni e iniziative sempre incentrate esclusivamente alla massima attenzione alla salute del personale". (Com)