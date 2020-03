Tlc: conclusa fusione Vodafone Towers in Inwit, nasce la più grande Tower company italiana

- Si è svolto oggi il closing dell’operazione di integrazione tra Inwit e Vodafone Towers s.r.l. in Inwit con la stipula, avanti il notaio professor Carlo Marchetti, dei relativi atti per l’acquisto, da parte di Inwit, di una quota di minoranza pari al 43,4 per cento del capitale sociale di Vodafone Towers e per la successiva fusione di quest’ultima in Inwit. Lo riferisce Inwit in una nota. Inwit sarà il più grande operatore del settore in Italia e avrà la mission di supportare Tim e Vodafone Italia s.p.a. nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre a tutto il mercato l’accesso alle proprie infrastrutture anche grazie agli spazi liberati dal progetto comune di Tim e di Vodafone Italia s.p.a. (segue) (Com)