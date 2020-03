Tlc: conclusa fusione Vodafone Towers in Inwit, nasce la più grande Tower company italiana (2)

- L’atto di fusione avrà efficacia il 31 marzo 2020; a tale data saranno quindi attribuite a Vodafone Europe B.v. - al servizio del concambio (senza aumento di capitale e con annullamento della quota di minoranza detenuta da Inwit in Vodafone Towers s.r.l.) - n. 360.200.000 azioni ordinarie Inwit che saranno quotate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa italiana s.p.a. nei tempi tecnici necessari all’approvazione da parte di Consob del prospetto di ammissione alle negoziazioni il cui filing è previsto dopo l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 di Inwit convocata per il 6 aprile 2020. A fronte del perfezionamento della predetta fusione, Inwit sarà controllata congiuntamente da Tim s.p.a. e Vodafone Europe B.v. che deterranno ciascuna una partecipazione nel capitale dell’emittente pari al 37,5 per cento. (segue) (Com)