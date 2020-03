Tlc: conclusa fusione Vodafone Towers in Inwit, nasce la più grande Tower company italiana (3)

- Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia ai documenti messi a disposizione dell’Assemblea degli azionisti del 19 dicembre 2019 e disponibili sul sito internet dell’emittente www.inwit.it, sezione "Corporate governance - Assemblea degli azionisti". L’atto di vendita e l’atto di fusione sono stati depositati e iscritti in data odierna presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi. Nel quadro del closing sono stati sottoscritti anche il nuovo Master Service Agreement con Tim s.p.a. e il Master service agreement con Vodafone Italia s.p.a. che disciplinano i servizi c.d. di ospitalità sui siti nella disponibilità di Inwit post fusione; e il c.d. Passive sharing agreement con Tim s.p.a. e Vodafone Italia s.p.a. volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi relativi alla condivisione delle loro infrastrutture passive. (Com)