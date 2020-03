Coronavirus: Di Biase (Pd), Raggi si attivi per chi vive in strada a Roma

- "In questi giorni di emergenza Covid-19 sembra che la situazione di chi vive in strada a Roma sia drammatica, soprattutto nelle stazioni dove le persone senza fissa dimora o migranti, con sintomi e necessità di accoglienza per isolamento fiduciario vengono lasciate a loro stesse. Chiedo alla sindaca di Roma di attivarsi tempestivamente affinché le misure annunciate nei giorni scorsi vengano realizzate". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Michela Di Biase. "C’è bisogno di predisporre quanto prima posti per la sorveglianza attiva e strutture per l’accoglienza sanitaria ed eventuali screening. Queste persone non hanno alcuna possibilità di restare in isolamento o chiudersi in casa, semplicemente perché una casa non c’è l’hanno - continua Di Biase -. A Roma sono circa 8mila le persone che vivono senza fissa dimora e molto di loro spesso restano fuori da qualsiasi tipo di accoglienza. L’amministrazione capitolina -conclude - metta in campo tutte le energie per rispondere quanto prima a questa situazione drammatica, in un momento di grande emergenza che rende le persone che vivono in strada ancora più fragili, più ai margini e più sole". (Com)