Coronavirus: Moody’s, economie G20 subiranno shock “senza precedenti” in prima metà 2020

- Le economie dei paesi G20 subiranno uno shock “come mai avvenuto prima d'ora” nella prima metà del 2020 per via della crisi causata dalla pandemia di Covid-19, tuttavia i dati potrebbero far registrare un “rimbalzo” entro l'anno prossimo. È quanto affermato dall’agenzia di rating Moody’s nel suo ultimo aggiornamento pubblicato oggi. “Le economie del G20 subiranno uno shock senza precedenti nella prima metà di quest'anno e si contrarranno nel 2020 nel suo insieme, prima di riprendersi nel 2021”, ha affermato Moody’s. “Abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni di crescita per il 2020 in quanto i crescenti costi economici dovuti allo shock da coronavirus e le risposte politiche per combattere la recessione stanno diventando più chiare”, si legge nel documento, secondo cui il prodotto interno lordo (Pil) dell’area G20 si contrarrà dello 0,5 per cento nel 2020 e raggiungerà una crescita del 3,2 per cento nel 2021. “A novembre dell'anno scorso, prima dell'emergere della crisi, ci aspettavamo che le economie del G20 crescessero del 2,6 per cento nel 2020”, ha affermato lo studio, notando con favore il fatto che le autorità fiscali e monetarie stanno aumentando sempre più il livello di sostegno alle economie per evitare danni permanenti alle famiglie e alle imprese. “A livello globale, le autorità stanno adottando importanti misure politiche come le garanzie sul reddito e la tolleranza normativa nel tentativo di ridurre il rischio di inadempienze simultanee che indeboliscono la stabilità finanziaria”, afferma l’agenzia. “Prevediamo che le misure politiche continueranno a crescere e ad approfondirsi, man mano che le conseguenze dello shock in termini di profondità e durata diventeranno più chiare”, si legge nella nota, che prevede inoltre un brusco calo delle attività commerciali nella prima metà del 2020 ma una crescita superiore alla tendenza nei trimestri successivi e nel 2021, anche se è improbabile che la perdita di produzione nel secondo trimestre venga recuperata. (Res)