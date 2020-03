Coronavirus: Brescia (M5s), Conte indica nuova agenda politica

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, sottolinea come con l'informativa di oggi in Parlamento il governo abbia continuato "a garantire trasparenza sull'emergenza che gli italiani stanno fronteggiando con coraggio e orgoglio". Nel discorso di Conte, afferma Brescia in una nota, "non ci sono solo puntuali resoconti e precise spiegazioni sulla risposta sanitaria, ma si scorgono i punti di una nuova agenda politica che guiderà l'azione di questo governo nei prossimi mesi. Digitalizzazione, sostegno alle imprese, investimenti su sanità e ricerca sono tre pilastri su cui fondare la ricostruzione economica del Paese e cambiare l'Europa. Tutti siamo chiamati a collaborare nel rispetto dei ruoli e soprattutto delle esigenze degli italiani". Quindi, il deputato M5s prosegue: "In questo senso va sottolineato l'impegno della ministra Pisano che sin da subito ha promosso diverse iniziative per dare soluzioni digitali ai nuovi problemi imposti da un nemico invisibile. Ringrazio tutto il personale della Camera dei Deputati che ci ha assistito durante la seduta. Oggi in Aula si respirava un'atmosfera al limite del surreale e mi chiedo fino a quando potremo andare avanti così". (Com)