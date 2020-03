Coronavirus: Fd'I, Zingaretti pensa prima a detenuti e poi a cittadini innocenti

- Nel Lazio Zingaretti pensa prima ai detenuti e poi a cittadini innocenti. Lo affermano, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il consigliere Fd'I della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Nonostante sempre più persone continuino ad ammalarsi e a rimanere chiuse nelle loro abitazioni, e mentre è sempre più urgente il rafforzamento dei reparti di rianimazione e l’implementazione di strumenti per garantire la salute dei cittadini, la Regione Lazio vuole migliorare la vita dei detenuti delle Rems di Subiaco e Palombara Sabina - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. In sostanza mentre i cittadini di Subiaco e Palombara vivono blindati in casa come la maggior parte degli italiani, Zingaretti si preoccupa di garantire l'ora d'aria in sicurezza a criminali. E’ assurdo che si sperperino risorse in questo modo proprio quando ad averne bisogno è prima di tutto il comparto della sanità. Una vergogna che non può avere scuse o giustificazioni e per la quale annunciamo una interrogazione parlamentare urgente a Bonafede, titolare del Ministero competente sulle Rems. Intanto il sindaco di Subiaco faccia come l'amministrazione di Palombara guidata dal sindaco Alessandro Palombi, che è già intervenuta per impedire questo scempio, e chieda alla Regione e al Ministero di investire prioritariamente sulle strutture sanitarie che insistono nel comune e servono i cittadini. Prima si pensi alla salute dei cittadini innocenti, e poi all'ora d'aria di chi ha commesso delitti", concludono Lollobrigida e Righini. (Com)