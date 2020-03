Coronavirus: Gubitosi (Tim), usare nostri dati? E' scelta di politica, la faccia in fretta

- In merito alla possibilità di utilizzare i dati in possesso di Tim per contenere il contagio da coronavirs, l'Amministratore delegato della compagnia, Luigi Gubitosi, ha reso noto che sono tre i livelli che riguardano l'utilizzo dei dati. "Usare i dati aggregati per capire come si comporta la popolazione; usare i dati personali che per legge conserviamo nei nostri database per 6 anni e che potrebbero essere utilizzati per controllare i movimenti dei contagiati. E poi c'è un terzo livello, di sorveglianza in stile Corea, che si scontra con il diritto alla privacy". Intervenendo a "Otto e mezzo" su La7 il numero uno di Tim ha aggiunto: "E' una scelta che deve prendere la politica, ma la prenda in fretta".(Rin)